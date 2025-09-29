Milano, 29 set.(Adnkronos) - “Oggi inauguriamo uno spazio molto particolare, quasi unico. Originariamente era un edificio dedicato alla ricerca industriale sull'idrogeno, e ne ha tutte le caratteristiche, contiene ad esempio anche un carroponte. Oggi la nostra università lo rilancia dopo che per più di vent'anni è stato chiuso e quindi, in qualche modo, lo restituisce alla comunità trasformandolo in uno spazio in cui la ricerca universitaria, il trasferimento tecnologico e la ricerca industriale si possono incontrare”. Lo ha detto Luca Beverina, professore di Chimica organica e prorettore dell'università degli studi di Milano Bicocca, all'inaugurazione dell'edificio Ergon-U19, che prende il posto dell'ex centrale ad idrogeno situata in via Boschi di Stefano a Milano ed ospiterà fino a cento ricercatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Università, Beverina (unimiB): "Obiettivo U19 far incontrare ricerca accademica e industriale"