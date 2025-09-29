United Rugby Championship | 8 vittorie con bonus all’esordio
Lo United Rugby Championship 2025 si è aperto con un turno spettacolare, all’insegna delle mete e del gioco offensivo. Tutte le otto squadre che hanno vinto nella prima giornata hanno infatti centrato il bonus offensivo, segnando almeno quattro mete ciascuna. Una partenza scoppiettante che regala subito emozioni e che lancia un chiaro segnale su come potrebbe svilupparsi questa stagione: tanto ritmo, tanto spettacolo e pochi calcoli. A confermare il trend ci sono anche le sconfitte “fruttuose” di Edimburgo e Ospreys, capaci entrambe di strappare punti di bonus nonostante i ko. Gli scozzesi, ormai abituati a sfruttare al massimo il sistema dei punti, hanno portato a casa due lunghezze nella sconfitta con le Zebre, mentre i gallesi hanno segnato quattro mete nella rocambolesca gara persa 53-40 contro i Bulls. 🔗 Leggi su Oasport.it
