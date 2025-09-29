UniMEGames | al via la quarta edizione

Messinatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 3 al 5 ottobre 2025 l’Università degli Studi di Messina, su proposta e in collaborazione con l’associazione Crescendo Incubatore, dà il via alla quarta edizione degli UniMEGames, la manifestazione che trasforma lo sport in un ponte di inclusione, socialità e appartenenza. Le competizioni si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: unimegames - quarta

Messina, UnimeGames si prepara alla sua 4° edizione: INFO e DATE - Dal 3 al 5 ottobre 2025 l’Università degli Studi di Messina, su proposta e in collaborazione con l’associazione Crescendo Incubatore, dà il via alla quarta edizione degli UniMEGames, la manifestazione ... Si legge su strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Unimegames Via Quarta Edizione