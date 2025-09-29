Una targa in memoria del dottor Conserva Il ricordo dei colleghi del 118 | fonte d’ispirazione per tutti

Modenatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ricordo vivido e indelebile. E’ quello per il dottor Giuseppe Arcangelo Conserva, medico del 118 di Modena, scomparso prematuramente un anno fa. A lui è stato dedicato, lo scorso sabato, lo studio medici del Set 118 in via Emilia Est. Per tutti semplicemente ‘Beppe’, la targa in sua memoria. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: targa - memoria

Una targa in memoria di Simonetta Ferrero in Cattolica. Nel 1971 un killer sconosciuto la massacrò di coltellate

Napoli, una targa in memoria di Salvatore Giordano: «Il suo sacrificio patrimonio di questa città»

Napoli, torna in piazza Municipio la targa in memoria di Giogiò che fu vandalizzata

targa memoria dottor conservaUna targa in memoria del dottor Conserva, il ricordo dei colleghi del 118 - E’ quello per il dottor Giuseppe Arcangelo Conserva, medico del 118 di Modena, scomparso prematuramente un anno fa. Da temponews.it

Una targa in memoria del dottor Conserva - E’ quello per il dottor Giuseppe Arcangelo Conserva, medico del 118 di Modena, scomparso prematuramente un anno fa. sassuolo2000.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Targa Memoria Dottor Conserva