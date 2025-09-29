una speranza per gaza trump accoglie netanyahu alla casa bianca il tycoon stavolta ce la faremo

Il premier israeliano Banjamin Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca, accolto da Donald Trump. I due avranno un incontro nello studio Ovale per discutere il piano Usa per la tregua e il dopoguerra a Gaza e alle 13:15 locali terranno una conferenza stampa. Gli occhi sono puntati su un possibile annuncio relativo al conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Il piano in 21 punti di Trump per porre fine. 🔗 Leggi su Feedpress.me

