Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riceverà nel pomeriggio il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, alla Casa Bianca e alle 13:15 locali terranno una conferenza stampa. Gli occhi sono puntati su un possibile annuncio relativo al conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Il piano in 21 punti di Trump per porre fine alla guerra è stato presentato la scorsa settimana ai leader arabi e.

Una speranza per Gaza, attesa per il vertice Trump-Netanyahu. Il tycoon "Stavolta ce la faremo"