Una serata sul grande schermo del Fulgor tra aperitivo proiezioni e dialoghi dal vivo

Il Fulgor inaugura una nuova stagione dedicata al cinema breve all’ora dell’aperitivo con la rassegna Corti Felici. Il primo appuntamento è per domani dalle 18:30 alle 20:30 circa, nella suggestiva Sala Federico Fellini, dove il pubblico potrà immergersi in storie intense e originali, capaci di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: serata - grande

«La corazzata Potëmkin» torna sul grande schermo: serata ad Esterno Notte

Una serata di grande musica alla Rocca di Noale con la Giovane Orchestra Metropolitana

Palinsesti Mediaset: le 10 novità con Simona Ventura al Grande Fratello, nuovi format per Max Giusti, varietà D’Alessio e Incontrada, Silvia Toffanin in prima serata

Manca poco all'incontro di domani, una serata in omaggio al grande maestro Camilleri nel centenario della nascita al Teatro India! Sarà possibile seguire l'evento anche in diretta streaming sulle pagine Facebook di LETTERATURE Festival Internazionale di R - facebook.com Vai su Facebook

Appuntamento sul grande schermo del Fulgor: una stagione autunnale ricca di star, emozioni e grandi rassegne - 200 proiezioni in quasi 300 giorni di attività, la sala ha mantenuto un ritmo costante e appassionato, restando aperta sette giorni su sette e offrendo una programmazione che ha privilegiato i ... riminitoday.it scrive