Una serata sul grande schermo del Fulgor tra aperitivo proiezioni e dialoghi dal vivo

Il Fulgor inaugura una nuova stagione dedicata al cinema breve all’ora dell’aperitivo con la rassegna Corti Felici. Il primo appuntamento è per domani dalle 18:30 alle 20:30 circa, nella suggestiva Sala Federico Fellini, dove il pubblico potrà immergersi in storie intense e originali, capaci di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

