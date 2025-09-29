Una serata speciale a Bosisio | presentato il libro di Giada contro il bullismo
In una serata dedicata al tema del bullismo, la comunità di Bosisio Parini ha accolto con affetto e grande partecipazione l’ospite speciale Giada Canino. L’incontro si è aperto con i saluti dell’assessore Elena Riva, che ha ringraziato i presenti e spiegato come l'amministrazione comunale abbia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Proprio per questo, si è deciso di invitare Giada Canino, la campionessa paralimpica calolziese che ha sconfitto gli haters e dato alle stampe il libro dal titolo "Bulldown, Storia di Giada"