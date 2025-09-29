Una riminese sul tetto d' Europa Veronica è medaglia d' oro agli Europei di beach tennis
La Riminese Veronica Casadei in coppia con Nicole Nobile vince gli Europei di Beach tennis che si sono svolti a Creta. Per Veronica Casadei è il secondo oro nei campionati Europei di beach tennis dopo quello ottenuto nel 2023. Per Veronica è stata una grande stagione: a dicembre 2024 ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
