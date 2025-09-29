Una piega per l' Hospice protagonisti anche gli studenti della scuola Aeca - Salesiani

Premiati dal direttore Sergio Rosario Barberio i ragazzi della scuola Aeca che hanno messo a disposizione per tutta la giornata di domenica la loro professionalità e le loro competenze nella raccolta di fondi per l'associazione “Amici dell'Hospice”. All' iniziativa che si ripete con cadenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

