Una piega per l' Hospice protagonisti anche gli studenti della scuola Aeca - Salesiani
Premiati dal direttore Sergio Rosario Barberio i ragazzi della scuola Aeca che hanno messo a disposizione per tutta la giornata di domenica la loro professionalità e le loro competenze nella raccolta di fondi per l'associazione "Amici dell'Hospice". All' iniziativa che si ripete con cadenza.
