L’Amt di Seveso raddoppia: alla sede di via Martiri di Ungheria, già attiva da tempo, si aggiunge anche quella di via Trento e Trieste a Baruccana. Si tratta di nuovi ambulatori comunali, riqualificati e pronti per accogliere professionisti sanitari e cittadini. La nuova struttura è stata inaugurata alla presenza della sindaca Alessia Borroni, con tutta la giunta, del collega di Barlassina, Paolo Vintani (l’Amt servirà anche utenti del Comune confinante), e di Roberta Brenna e Andrea Fascendini di Asst Brianza. L’iniziativa dell’amministrazione risponde all’esigenza di rafforzare la medicina di prossimità per sopperire alla cronica carenza di medici, che anche qui come in molte altre città sono diventate una rarità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una nuova “casa” per i medici. L’ambulatorio comunale raddoppia