Una mela al giorno le biblioteche promuovono la salute insieme al Cro

Continua senza sosta l'impegno del Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano a favore della prevenzione e del benessere, con un nuovo e stimolante progetto. Si chiama ‘Una mela al giorno? Le biblioteche promuovono la salute’ e rafforza la proficua collaborazione tra l'IRCCS, in particolare. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it