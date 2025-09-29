Una marea di libri | la giornalista reggina Condarelli tra le voci della cultura italiana del Sud

Reggiotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche la scrittrice e giornalista, volto noto del TG di ReggioTV, Emilia Condarelli, tra le voci della cultura italiana del Sud che hanno partecipato in qualità di relatori al prestigioso evento “Una marea di libri”.Ventiquattro ore, nella spettacolare cornice seicentesca di Palazzo Donà dalle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marea - libri

"Una marea di libri": la giornalista reggina Condarelli tra le voci della cultura italiana del Sud - La cronista ha presentato, insieme alla professoressa Mariella Spagnolo, il volume “Bricioli, risi e nar ... Da reggiotoday.it

marea libri giornalista regginaLa giornalista Emilia Condarelli protagonista tra le voci della cultura italiana del Sud - La giornalista Condarelli ha presentato, insieme alla professoressa Mariella Spagnolo, il volume “Bricioli, risi e narcisi” ... Segnala reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Marea Libri Giornalista Reggina