Il centrosinitra o, se vogliamo, il campo largo zoppo, sono stato bocciati senza soluzione d'appello alla prima tornata elettorale di questo autunno. Nel weekend appena trascorso sono stati chiamati alle urne gli elettori di Marche e Valle d'Aosta ed entrambi hanno fornito lo stesso verdetto, escludendo Pd e compagni dal governo regionale. Nelle Marche si assiste a una " erosione del voto del M5s che potrebbe calare di due punti percentuali " rispetto a 5 anni fa, spiega Lorenzo Pregliasco di YouTrend. C'è amarezza per Matteo Ricci e per il Pd nelle Marche, dove Elly Schlein sembrava convinta di poter chiudere la partita con una vittoria.

"Una lotta impari". Ora il Pd cerca scuse per il flop elettorale