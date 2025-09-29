Una giornata speciale Le leggende gialloblù invadono Parma Poi tutti al Tardini
Una giornata speciale fra le leggende gialloblù, un evento da incorniciare per la storia del club. Oggi, in occasione della sfida contro il Torino in programma al “ Tardini ” (ore 18.30), una serie di iniziative accompagneranno la tifoseria con degli eventi che coinvolgeranno la città, in un tragitto che rappresenta l’unione fra tradizione, innovazione e identità. La giornata sarà aperta nella sala del Ridotto del Teatro Regio, dove, in una cornice che rappresenta l’eccellenza della città, sarà svelata la squadra delle Leggende del Parma Calcio, composta dai campioni che hanno contribuito a scrivere pagine indimenticabili della storia del club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
