Una giornata di divertimento e di beneficenza all' Europark Idroscalo
Giovedì 2 ottobre all’Europark Milano Idroscalo arriva un pomeriggio che fa bene al cuore.L'intero ricavato delle giostre e delle attrazioni sarà infatti destinato a finanziare un dottorato di ricerca presso l’Istituto Neurologico C. Besta, dedicato allo studio di terapie innovative per bambini e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Europark Milano Idroscalo, corse illimitate su tutte le giostre con biglietto speciale a favore dell'Istituto Neurologico Carlo Besta - Acquistando uno speciale biglietto di ingresso (offerta minima 25 euro), si ha diritto a divertirsi senza limiti sulle giostre dell'Europark Milano Idroscalo, oltre alla possibilità di accedere a un ... Come scrive mentelocale.it