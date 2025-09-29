Una giornata di dialogo con le famiglie per la Settimana mondiale dell' allattamento 2025

Arezzo, 29 settembre 2025 – In occasione della Settimana Mondiale dell'Allattamento 2025, l'associazione Latte di Mamma organizza sabato 4 ottobre, dalle ore 16:00, presso la Scuola Primaria “Sante Tani” di Arezzo, un evento aperto e gratuito dedicato a famiglie, bambini e cittadini. La giornata, resa possibile grazie al progetto “Cittattiva 2” e realizzata nell'ambito del Bando Integrazione 2025 di cui ACB Social Inclusion è capofila, sarà un momento di incontro e confronto con professionisti ed associazioni del territorio, con l'obiettivo di rafforzare la cultura dell'allattamento al seno in modo sostenibile e di creare reti di sostegno efficacia e durata per i genitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

