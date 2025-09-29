Forza Italia ha tenuto un convegno che non ha suscitato una grande attenzione mediatica perché ha evitato toni estremistici ed esibizionistici, ha elaborato proposte e dato forma a una piattaforma moderata, che non significa come pensano molti poco incisiva, dando la forza della ragione a grandi battaglie di modernizzazione, a cominciare da quella della giustizia. Antonio Tajani non ha fatto proclami, ma ha spiegato che ogni cittadino ha il diritto di essere difeso con la stessa forza con cui è accusato, con semplicità ed efficacia. Anche sul tema assai complesso della riduzione delle tasse, si è chiarito che questo può avvenire soltanto con la “meritocrazia”, cioè con un premio alla preparazione tecnica e culturale, che aumenta la produttività del sistema e diventa la base per una revisione al rialzo delle retribuzioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Una destra di proposte può esistere. Lezioni utili dalle giornate di Forza Italia