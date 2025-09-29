Una destra di proposte può esistere Lezioni utili dalle giornate di Forza Italia
Forza Italia ha tenuto un convegno che non ha suscitato una grande attenzione mediatica perché ha evitato toni estremistici ed esibizionistici, ha elaborato proposte e dato forma a una piattaforma moderata, che non significa come pensano molti poco incisiva, dando la forza della ragione a grandi battaglie di modernizzazione, a cominciare da quella della giustizia. Antonio Tajani non ha fatto proclami, ma ha spiegato che ogni cittadino ha il diritto di essere difeso con la stessa forza con cui è accusato, con semplicità ed efficacia. Anche sul tema assai complesso della riduzione delle tasse, si è chiarito che questo può avvenire soltanto con la “meritocrazia”, cioè con un premio alla preparazione tecnica e culturale, che aumenta la produttività del sistema e diventa la base per una revisione al rialzo delle retribuzioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
