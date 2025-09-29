Una bottiglia di detersivo scambiata tra detenuti insospettisce i poliziotti | la scoperta a Nisida
“Domenica sera, verso le 19:30, un detenuto napoletano si è avvicinato al III° Reparto, dove sono ubicati altri detenuti suoi concittadini minorenni, per fornire ad alcuni di loro una bottiglia di detersivo. Il personale di polizia penitenziaria in servizio, insospettito dello scambio avvenuto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: bottiglia - detersivo
Un ringraziamento alla cliente di #cirie Shanti in Via Vittorio Emanuele II, 171, 10073 Ciriè TO Abbiamo inserito altre 8 referenze di prodotti per la pulizia e se andate a trovarla , avrà' il piacere di OMAGGIARVI un campioncino di detersivo o ammorbidente per l - facebook.com Vai su Facebook
Una bottiglia di detersivo scambiata tra detenuti insospettisce i poliziotti: la scoperta a Nisida - La denuncia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria sull'episodio avvenuto domenica presso l'istituto penale per minorenni napoletano ... Riporta napolitoday.it
Napoli, hashish nel detersivo a Nisida: Polizia Penitenziaria sventa il tentato spaccio - Un tentativo di introdurre droga all’interno dell’Istituto penale per minorenni di Nisida è stato intercettato e bloccato dalla Polizia ... Secondo pupia.tv