Il film è primo sia al botteghino domestico che a quello italiano ed è record per Paul Thomas Anderson, inoltre è l'undicesimo film con Leonardo DiCaprio a superare i 20 milioni d'incassi nel weekend di apertura. Italia e Stati Uniti perfettamente allineati nel weekend in cui il nuovo film di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra ha fatto il suo debutto al botteghino segnando la miglior apertura di sempre per il cineasta con 48,5 milioni. In patria la pellicola con Leonardo Di Caprio nei panni di un rivoluzionario in pensione costretto a tornare in azione per salvare la figlia ha aperto con 22,4 milioni raccolti in 3. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Una battaglia dopo l'altra: miglior apertura di sempre per Paul Thomas Anderson con 48,5 milioni

Una battaglia dopo l'altra è primo al boxoffice italiano del weekend, c'è un record personale per Paul Thomas Anderson - Mentre negli USA il regista Paul Thomas Anderson con Una battaglia dopo l'altra debutta per la prima volta nella sua carriera al primo posto, anche al botteghino italiano del weekend il suo film con ... Lo riporta comingsoon.it