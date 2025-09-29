Una battaglia dopo l' altra è primo al boxoffice italiano del weekend c' è un record personale per Paul Thomas Anderson
Mentre negli USA il regista Paul Thomas Anderson con Una battaglia dopo l'altra debutta per la prima volta nella sua carriera al primo posto, anche al botteghino italiano del weekend il suo film con Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio del Toro parte in vetta. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Recensione: una battaglia dopo l'altra - Paul Thomas Anderson si conferma un magistrale regista, capace di tenere lo spettatore incollato ad un film audace, per tematica e periodo storico. Come scrive mymovies.it
