Una 10 Ore con vista sulla 131 Abarth | Bartolo e Zucchella primi nella classifica Classic

Ilpiacenza.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una 10 Ore delle Valli Piacentine da incorniciare per Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca (CPAE) e Piacenza Corse Autostoriche con più di cinquanta equipaggi alla partenza ed un sabato che ha trasmesso a pieni giri la passione ed il ricordo dei rally degli anni Settanta ed Ottanta, epoca. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

