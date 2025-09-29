Un viaggio tra memoria e spiritualità per il ritrovo della classe 1965 di Lettomanoppello | c' è anche D' Alfonso
C’era anche il deputato Pd Luciano D’Alfonso al ritrovo della classe 1965 di Lettomanoppello che domenica 28 settembre ha celebrato insieme il traguardo dei sessant’anni con un viaggio all’insegna della spiritualità, della cultura e della condivisione. Una giornata trascorsa nelle Marche. La meta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
