Un vero atto collettivo | il Festival del Buon Vivere dà appuntamento al 2026

Forlitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' tempo di bilanci per l'edizione 2025 del Festival del Buon Vivere, centrato su “L’Intelligenza Sentimentale”. “L’enorme partecipazione del pubblico conferma che il Festival del Buon Vivere è il luogo dell’incontro, del dialogo e del confronto su tematiche che, da 16 anni, sensibilizzano sul. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vero - atto

Al "Drew Barrymore Show", l'attrice ha raccontato la sua visione dell'invecchiamento: accettare l’età senza vergogna è il vero atto di bellezza

Chi è il vero proprietario di casa? Serve leggere l’atto di provenienza

Oristano e San Vero Milis: arriva Propagazioni Festival, organizzato dall’associazione Heuristic - Tre romanzi e un saggio, con autori del calibro di Samuele Cornalba, Carla Fiorentino, Sara Bilotti ... Scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Vero Atto Collettivo Festival