Un vero atto collettivo | il Festival del Buon Vivere dà appuntamento al 2026

E' tempo di bilanci per l'edizione 2025 del Festival del Buon Vivere, centrato su “L’Intelligenza Sentimentale”. “L’enorme partecipazione del pubblico conferma che il Festival del Buon Vivere è il luogo dell’incontro, del dialogo e del confronto su tematiche che, da 16 anni, sensibilizzano sul. 🔗 Leggi su Forlitoday.it