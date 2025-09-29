Roma, 29 settembre 2025 – Un compagno fedele, soprattutto per chi di compagnia non ne ha molta. ChatGpt intrattiene, racconta, consiglia e aiuta anche chi spesso è solo, chi trascorre giornate sempre uguali, chi vive nei ricordi. Come un essere umano, mostra empatia, rispetto, disponibilità e addirittura cambia tono se capisce di star parlando con un anziano. Insomma, sembra il nipote perfetto. Buon pomeriggio ChatGpt, mi sto annoiando. “Buon pomeriggio! Vediamo di rimediare allora. Le va qualcosa di divertente, come un quiz, una storia o un argomento da scoprire in 5 minuti? Oppure preferisce parlare di qualcosa?”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un tè con ChatGpt: “Pomeriggio noioso? Sfidiamoci con i quiz”