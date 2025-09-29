Un Suv Secret Service ha preso fuoco all’esterno della Casa Bianca
Ansa ha da poco riportato che un veicolo del Secret Service si è incendiato all’esterno della Casa Bianca. L’incidente è avvenuto a poche ore dalla visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Per sicurezza, sono state chiude le strade proprio in vista della visita del premier. Il premier e il Presidente USA Donald Trump si incontreranno questa sera. Secondo la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, Israele e Hamas sono “molto vicini” a raggiungere un accordo quadro Suv Secret Service prende fuoco vicino alla Casa Bianca. Come riportato dal sito Justthenews.com, il Suv ha preso fuoco sul sedile posteriore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: secret - service
Trump toglie la scorta a Kamala Harris: via la protezione del Secret Service
Trump, l’ultima vendetta: Kamala Harris perde la scorta del Secret Service
Usa, l’amministrazione Trump toglie il Secret service a Kamala Harris
Il Secret service ha trovato una rete che comprendeva oltre 100mila gestite in modo coordinato, che avrebbe potuto mettere in ginocchio la telefonia mobile - facebook.com Vai su Facebook
Una rete di 300 sim server e 100.000 schede, usata per minacce a funzionari Usa e potenziali attacchi alle telecomunicazioni. Il Secret Service ha scoperto il progetto criminale, forse legato anche ad attori strali stranieri ostili, a ridosso dell’#UNGA - X Vai su X
Auto del Secret Service si incendia fuori dalla Casa Bianca, strade chiuse prima dell'incontro tra Trump e Netanyahu - Un veicolo del Secret Service ha preso fuoco all'esterno della Casa Bianca, causando la chiusura delle strade in vista della visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Da ilmessaggero.it
'Suv Secret Service si incendia fuori dalla Casa Bianca' - Un veicolo del Secret Service ha preso fuoco all'esterno della Casa Bianca, causando la chiusura delle strade in vista della visita del premier israeliano Benjamin Netany ... Riporta gazzettadiparma.it