Un Suv Secret Service ha preso fuoco all’esterno della Casa Bianca

Metropolitanmagazine.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ansa ha da poco riportato che un veicolo del Secret Service si è incendiato allesterno della Casa Bianca. L’incidente è avvenuto a poche ore dalla visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Per sicurezza, sono state chiude le strade proprio in vista della visita del premier. Il premier e il Presidente USA Donald Trump si incontreranno questa sera. Secondo la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, Israele e Hamas sono “molto vicini” a raggiungere un accordo quadro  Suv Secret Service prende fuoco vicino alla Casa Bianca. Come riportato dal sito Justthenews.com, il Suv ha preso fuoco sul sedile posteriore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

