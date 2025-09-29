Un sasso gigante cade sulla Statale 2 due geologi | Il monte è fratturato troppo rischio per le persone
Un macigno è precipitato ieri, 28 settembre, dal monte San Martino finendo prima sui binari della linea ferroviaria Lecco - Sondrio e poi cadendo sulla Statale 36. Due geologi sentiti da Fanpage.it hanno spiegato come prevenire episodi di questo genere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sasso - gigante
Sasso gigante sulla Statale 36: strada chiusa ad Abbadia Lariana
Sasso gigante in strada, treno fuori dai binari: 150 passeggeri evacuati sulla SS36
Stefano Ardito al Festival Lago Maggiore LetterAltura 2025 presenta il suo libro "Il Gran Sasso. Il gigante del sud" - facebook.com Vai su Facebook
Un sasso gigante cade sulla Statale 2, due geologi: “Il monte è fratturato, troppo rischio per le persone” - Un macigno è precipitato ieri, 28 settembre, dal monte San Martino finendo prima sui binari della linea ferroviaria Lecco - fanpage.it scrive