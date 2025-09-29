Un sasso gigante cade sulla Statale 2 due geologi | Il monte è fratturato troppo rischio per le persone

29 set 2025

Un macigno è precipitato ieri, 28 settembre, dal monte San Martino finendo prima sui binari della linea ferroviaria Lecco - Sondrio e poi cadendo sulla Statale 36. Due geologi sentiti da Fanpage.it hanno spiegato come prevenire episodi di questo genere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

