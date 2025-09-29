Un posto al sole | non tutte le coppie resistono

A Napoli sono tornati Clara ed Edoardo, e nulla sarà più come prima. Lui, come se nulla fosse, da condannato ai domiciliari, se ne va in giro a passeggio per la città a comprare passerelle. E per fortuna non incontra i camorristi che volevano farlo fuori, ma un poliziotto a caso: Damiano. E così, scoprendo che vuole lasciare la polizia, prova a convincerlo in tutti i modi a cambiare pensiero, mentre insulta, involontariamente, e mette a disagio Pino, il nuovo fidanzato della sorella. Che da uomo “di lettere” viene deriso come postino. Mentre il bambino non vuole trascorrere neanche una mezz’oretta da solo con Alberto, il padre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

