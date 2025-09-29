Un posto al sole | non tutte le coppie resistono
A Napoli sono tornati Clara ed Edoardo, e nulla sarà più come prima. Lui, come se nulla fosse, da condannato ai domiciliari, se ne va in giro a passeggio per la città a comprare passerelle. E per fortuna non incontra i camorristi che volevano farlo fuori, ma un poliziotto a caso: Damiano. E così, scoprendo che vuole lasciare la polizia, prova a convincerlo in tutti i modi a cambiare pensiero, mentre insulta, involontariamente, e mette a disagio Pino, il nuovo fidanzato della sorella. Che da uomo “di lettere” viene deriso come postino. Mentre il bambino non vuole trascorrere neanche una mezz’oretta da solo con Alberto, il padre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: posto - sole
Anticipazioni un posto al sole dal 14 al 18 luglio 2025
Anticipazioni un posto al sole: tutto sulle puntate in arrivo
Un Posto Al Sole, Luisa Amatucci: Ecco Perchè L’Attrice Lascia La Soap!
Grandi sorprese nelle prossime puntate di Un Posto al Sole - facebook.com Vai su Facebook
Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 29 settembre al 3 ottobre - Anticipazioni di Un posto al sole: le puntate UPAS della settimana da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre 2025: tutte le trame dei nuovi episodi da oggi su Rai 3. gazzetta.it scrive
Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 22 al 26 settembre - Anticipazioni di Un posto al sole: le puntate UPAS della settimana da lunedì 22 a venerdì 26 settembre 2025: tutte le trame dei nuovi episodi da oggi su Rai 3. Da gazzetta.it