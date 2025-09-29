Un posto al sole anticipazioni UPAS dal 6 al 10 ottobre 2025 | Damiano per Eduardo Roberto pronto a tutto Gianluca al Vulcano Mariella in crisi

Sbircialanotizia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Damiano tenta un appello a Grillo per far lasciare in pace Eduardo, mentre tra Rosa e Pino la situazione precipita. Gianluca scivola sempre più nell’alcol ma riceve una chance: lavorare al Vulcano durante l’assenza di Silvia. Sul fronte Ferri, in carcere Roberto valuta mosse drastiche; Marina intanto pensa a come liberare i Cantieri dall’ombra di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

un posto al sole anticipazioni upas dal 6 al 10 ottobre 2025 damiano per eduardo roberto pronto a tutto gianluca al vulcano mariella in crisi

© Sbircialanotizia.it - Un posto al sole, anticipazioni UPAS dal 6 al 10 ottobre 2025: Damiano per Eduardo, Roberto pronto a tutto, Gianluca al Vulcano, Mariella in crisi

In questa notizia si parla di: posto - sole

Anticipazioni un posto al sole dal 14 al 18 luglio 2025

Anticipazioni un posto al sole: tutto sulle puntate in arrivo

Un Posto Al Sole, Luisa Amatucci: Ecco Perchè L’Attrice Lascia La Soap!

posto sole anticipazioni upasAnticipazioni Un Posto al Sole 6 – 10 ottobre 2025 - Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... Da tvserial.it

Upas, anticipazioni dal 6 al 10 ottobre: Roberto in pericolo, Gianluca vittima dell'alcol - Negli episodi precedenti di Upas era stato proprio Guido a decidere di chiudere la storia d'amore con Mariella, dopo aver compreso di non provare più gli stessi sentimenti. Riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Posto Sole Anticipazioni Upas