Un posto al sole anticipazioni UPAS dal 6 al 10 ottobre 2025 | Damiano per Eduardo Roberto pronto a tutto Gianluca al Vulcano Mariella in crisi
Damiano tenta un appello a Grillo per far lasciare in pace Eduardo, mentre tra Rosa e Pino la situazione precipita. Gianluca scivola sempre più nell’alcol ma riceve una chance: lavorare al Vulcano durante l’assenza di Silvia. Sul fronte Ferri, in carcere Roberto valuta mosse drastiche; Marina intanto pensa a come liberare i Cantieri dall’ombra di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: posto - sole
Anticipazioni un posto al sole dal 14 al 18 luglio 2025
Anticipazioni un posto al sole: tutto sulle puntate in arrivo
Un Posto Al Sole, Luisa Amatucci: Ecco Perchè L’Attrice Lascia La Soap!
? Silvia e Michele lasciano davvero Un posto al sole ? Una delle coppie più amate si prepara a una scelta che cambierà tutto Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazioni Un Posto al Sole 6 – 10 ottobre 2025 - Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... Da tvserial.it
Upas, anticipazioni dal 6 al 10 ottobre: Roberto in pericolo, Gianluca vittima dell'alcol - Negli episodi precedenti di Upas era stato proprio Guido a decidere di chiudere la storia d'amore con Mariella, dopo aver compreso di non provare più gli stessi sentimenti. Riporta it.blastingnews.com