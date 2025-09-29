Un misterioso animale trovato a sorpresa sulle Ande peruviane | è una nuova specie di marsupiale

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una spedizione tra le foreste delle Ande peruviane, un gruppo di ricercatori ha scoperto a sorpresa una nuova specie di "opossum topo", piccoli marsupiali del Nuovo Mondo simili a roditori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: misterioso - animale

misterioso animale trovato sorpresaUn misterioso animale trovato a sorpresa sulle Ande peruviane: è una nuova specie di marsupiale - Durante una spedizione tra le foreste delle Ande peruviane, un gruppo di ricercatori ha scoperto a sorpresa una nuova specie di "opossum topo" ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Misterioso Animale Trovato Sorpresa