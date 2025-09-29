Un manipolatore che voleva essere immortale Ecco perché il 17enne di Paderno ha sterminato la sua famiglia

Un delitto premeditato, ma senza un vero movente. Che affonda le radici in un "malessere che si era aggravato negli ultimi tempi", nel sentirsi "diverso" e "distante" a causa di alcuni "peculiari interessi e pensieri astratti" e in un obiettivo folle quanto, nel suo modo di vedere, concreto: "essere immortale". Senza vincoli, neanche familiari, grazie a un distacco anticipato da un percorso ben definito. Le motivazioni della condanna a vent'anni di carcere di un ragazzo di 19 anni, all'epoca 17 enne, non bastano - se mai si riuscisse - a comprendere fino in fondo le ragioni di un gesto così efferato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Un manipolatore che voleva essere immortale". Ecco perché il 17enne di Paderno ha sterminato la sua famiglia

