Per la terza volta in meno di un anno, il pubblico romano ha potuto ammirare nel suo ipnotico carisma Blixa Bargeld: quasi esattamente un anno fa con gli Einstürzende Neubauten, gruppo-monumento dell’avanguardia tedesca di cui è storico leader, il mese successivo col sodale Teho Teardo all’Hacienda, e in questi ultimi giorni, dal 26 al 28 ottobre al Teatro Argentina, come co-compositore e co-protagonista dello spettacolo Flammenwerfer del progetto Hotel Pro Forma. Prima di raccontarvi la prima dello spettacolo, una considerazione generale: spesso i romani si lamentano della scarsa proposta culturale degli eventi capitolini, non all’altezza di una metropoli europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un ipnotico Flammenwerfer al Romaeuropa Festival 2025