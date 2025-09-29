Un immobile di proprietà comunale in vendita l' asta si svolgerà col metodo delle offerte segrete

Cesenatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cesenatico ha istituito il bando perla vendita di un immobile di proprietà comunale in Via xxv luglio 62. Il valore a base d’asta è di 225.000 euro. Si tratta di un appartamento posto al piano terra di fabbricato di due piani fuori terra oltre a seminterrato, di complessive quattro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: immobile - propriet

Immobile comunale in vendita. La Scuola ebraica del Merkos: lo compriamo noi per 5,4 milioni - L’amministrazione ha lanciato un avviso pubblico per capire se ci sono altri privati interessati. Riporta ilgiorno.it

immobile propriet224 comunale venditaSan Siro, oggi il voto del Consiglio comunale sulla vendita. I voti in bilico e le mosse di Inter e Milan - I ritocchi alla delibera per convincere gli indecisi ... Scrive milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Immobile Propriet224 Comunale Vendita