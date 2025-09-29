Un giorno in pista con Bmw Motorrad e l’associazione DiDi per motociclisti con disabilità
Si può andare in moto dopo aver perduto un braccio o una gamba per un incidente? Secondo l’ associazione Di.Di (Diversamente Disabili) fondata da Emiliano Malagoli e Chiara Valentini, la risposta è affermativa e dello stesso parere è anche Bmw Italia, che nel 2001 ha sviluppato SpecialMente, un programma fondato su cultura, inclusione sociale, dialogo interculturale, sostenibilità e promozione dei talenti. Di.Di, invece, è una realtà unica in Italia, impegnata nell’avvicinare, o riavvicinare, al mondo delle due ruote persone con disabilità. Così, lo scorso 19 settembre, è stato organizzato un corso di guida dedicato a mettere, o rimettere in sella motociclisti con disabilità: il circuito era il Tazio Nuvolari di Cervesina e gli istruttori della Di. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
