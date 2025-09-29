Un fine settimana all' insegna della moda e del divertimento | ritorna l' appuntamento con il Lugo Vintage
La città di Lugo si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per la nuova edizione del Lugo Vintage Festival, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre. Un appuntamento che celebra il fascino senza tempo della moda e dello stile. Il festival prende vita con Vintage Off. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
