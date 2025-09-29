La Renault Clio sesta generazione non si limita a cambiare nello stile esterno, ma introduce un abitacolo dal carattere inedito. La plancia utilizza tessuti riciclati e integra un inserto retroilluminato con striscia LED. Sono disponibili 48 combinazioni di colori, modulabili tramite il sistema multi-sense. Il doppio display OpenR da 10,1 pollici domina la plancia. Lo schermo centrale, orientato al conducente, include Google Maps e servizi vocali. La console centrale è funzionale, con due prese USB-C anteriori, una presa da 12 V posteriore e caricatore a induzione. L’attenzione all’ambiente si riflette nella composizione dei materiali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un doppio display e interni da salotto