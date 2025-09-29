Un doppio appuntamento tra cultura e Europa chiude la stagione di Villa Vittoria Cultura
Firenze, 29 settembre 2025 - La stagione estiva 2025 di Villa Vittoria Cultura, la rassegna ideata da Giovanni Fittante si concluderà con un doppio appuntamento tra, oggi, 29 settembre e il 1 ottobre. Il 29 settembre, alle ore 18, alla Fondazione di Zia Caterina in via Belmonte a Grassina sarà presentato il libro di Alessandra Cotoloni “Il diario di pietra”. Sarà presente Giovanni Fittante insieme all'autrice Cotoloni e a Caterina Bellandi. Il secondo appuntamento è il 1 ottobre con inizio alle ore 18 nella sede di Villa Vittoria Cultura, in viale Strozzi. Ci sarà il talk 'Stati Uniti d'Europa: un'utopia o una necessità? Tra crisi globali e nuova geopolitica”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: doppio - appuntamento
Immissioni in ruolo e supplenze 150 preferenze, come si svolgeranno? DOPPIO appuntamento con QUESTION TIME. Live Mercoledì 9 luglio alle 12:30 e alle 14:30
Oggi e sabato doppio appuntamento fiorentino. E’ il giorno del Trofeo delle Regioni
Doppio appuntamento di Uncem in Abruzzo: a Cupello si parla di green community
Domani (lunedì 29 settembre) è in programma un doppio appuntamento: alle 15,30 la presentazione dell'area "salva api" e delle nuove attrezzature sportive al parco Spina, mentre alle 16,45 partirà la caminata verso San Michele per l'inaugurazione della nuo - facebook.com Vai su Facebook
Domani doppio appuntamento: alle ore 8.30 #Agorà su Rai3; alle ore 14,50 #Tagadà su La7. #17settembre - X Vai su X
Un doppio appuntamento tra cultura e Europa chiude la stagione di Villa Vittoria Cultura - La stagione estiva 2025 di Villa Vittoria Cultura, la rassegna ideata da Giovanni Fittante si concluderà con un doppio appuntamento tra, oggi, 29 settembre e il 1 ottobre. lanazione.it scrive
Doppio appuntamento per le Giornate Europee del Patrimonio - Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio ... Da laprovinciacr.it