un doppio appuntamento tra cultura e europa chiude la stagione di villa vittoria cultura

Firenze, 29 settembre 2025 - La stagione estiva 2025 di Villa Vittoria Cultura, la rassegna ideata da Giovanni Fittante si concluderà con un doppio appuntamento tra, oggi, 29 settembre e il 1 ottobre. Il 29 settembre, alle ore 18, alla Fondazione di Zia Caterina in via Belmonte a Grassina sarà presentato il libro di Alessandra Cotoloni “Il diario di pietra”. Sarà presente Giovanni Fittante insieme all'autrice Cotoloni e a Caterina Bellandi. Il secondo appuntamento è il 1 ottobre con inizio alle ore 18 nella sede di Villa Vittoria Cultura, in viale Strozzi. Ci sarà il talk 'Stati Uniti d'Europa: un'utopia o una necessità? Tra crisi globali e nuova geopolitica”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

