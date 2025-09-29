Un buon Saline perde nel finale Ribaltato il San Miniato Basso

Lanazione.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Male il Saline in casa contro il Massa Valpiana e il San Miniato Basso in trasferta sul campo dell’ Atletico Piombino. La compagine della Valdicecina allenata da Francesco Ciricosta passa in vantaggio con Lucchesi e chiude la prima frazione in vantaggio giocando un bel primo tempo. Nella ripresa il Massa riesce a prendere in mano le redini del gioco e in dodici minuti, dal 46’ al 58’, passa in vantaggio con Catalano e Ferri. Ma il Saline non demorde e al 75’ Lucchesi, ancora lui, la mette dentro per il 2-2. Nel recupero Mori segna il 3-2 per il Massa Valpiana. Per il Saline una punizione eccessiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

un buon saline perde nel finale ribaltato il san miniato basso

© Lanazione.it - Un buon Saline perde nel finale. Ribaltato il San Miniato Basso

In questa notizia si parla di: buon - saline

buon saline perde finaleUn buon Saline perde nel finale. Ribaltato il San Miniato Basso - La squadra di Ciricosta va giù contro il Massa Valpiana in casa. Secondo lanazione.it

Playoff, la Ternana perde la gara d'andata della finale al Liberati - Una sfortunata deviazione di Aloi su un tiro dalla distanza senza troppe pretese di Letizia decide il primo round della finale playoff in favore del Pescara. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Buon Saline Perde Finale