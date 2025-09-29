un buon saline perde nel finale ribaltato il san miniato basso

Male il Saline in casa contro il Massa Valpiana e il San Miniato Basso in trasferta sul campo dell’ Atletico Piombino. La compagine della Valdicecina allenata da Francesco Ciricosta passa in vantaggio con Lucchesi e chiude la prima frazione in vantaggio giocando un bel primo tempo. Nella ripresa il Massa riesce a prendere in mano le redini del gioco e in dodici minuti, dal 46’ al 58’, passa in vantaggio con Catalano e Ferri. Ma il Saline non demorde e al 75’ Lucchesi, ancora lui, la mette dentro per il 2-2. Nel recupero Mori segna il 3-2 per il Massa Valpiana. Per il Saline una punizione eccessiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

