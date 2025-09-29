Un anno di Fondazione Muratori 22 nuovi ingressi nei 300 alloggi in gestione

Poco più di un anno fa, nel maggio 2024, su indicazione dell'arcivescovo Erio Castellucci, è stata costituita la Fondazione Ludovico Antonio Muratori, che raccoglie il testimone di nove enti preesistenti – già sorti da altrettante opere pie, alcune risalenti al 1700 – per dare continuità ai.

La Fondazione Ludovico Antonio Muratori (Flam) incontrerà i propri inquilini e la cittadinanza, in occasione del primo anniversario della sua costituzione.

