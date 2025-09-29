Un amore potenzialmente disastroso
Salve. Le scrivo per chiedere aiuto su una questione di cuore. In breve mi sono invaghito della moglie di uno dei miei migliori amici di sempre. La cosa è iniziata circa due anni fa per circostanze di lavoro, ci siamo “dovuti” frequentare più assiduamente e da soli e questo ha fatto sì che la conoscessi meglio. Si è rilevata una persona straordinaria oltre che bella e attraente. Ora “credo” mi sia passata ossia. me la sono fatta passare, ma spesso ancora penso a lei e non perdo occasione per stare con lei e per parlarle quando si esce in gruppo. Io ho 55 anni e sono single da quattro. Lei ne ha 45, conosce benissimo la mia situazione, ha una figlia di 11 anni ed è del tutto insoddisfatta del suo matrimonio ormai palesemente in crisi già da tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
