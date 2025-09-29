Un amore di radio sabato 4 ottobre presentazione del libro di Stefano Lucarelli da Symphony

29 set 2025

Sabato 4 ottobre, alle 17.30 da Symphony Record Shop, sarà presentato il libro di Stefano Lucarelli “Un amore di radio”. Con l'autore Massimo Volpi e Renzo Pacini. Alcuni brani del libro saranno letti dall'ex conduttore radiofonico Maurizio Santitto. Durante l'incontro musica e proiezioni video. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

