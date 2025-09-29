Un amore di radio sabato 4 ottobre presentazione del libro di Stefano Lucarelli da Symphony

Sabato 4 ottobre, alle 17.30 da Symphony Record Shop, sarà presentato il libro di Stefano Lucarelli “Un amore di radio”. Con l'autore Massimo Volpi e Renzo Pacini. Alcuni brani del libro saranno letti dall'ex conduttore radiofonico Maurizio Santitto. Durante l'incontro musica e proiezioni video. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: amore - radio

L'Orchestra la Corelli torna nel Casentino con “parlami d’amore”, in omaggio ai 100 anni della radio italiana

"Un amore di radio", martedì 29 luglio presentazione del libro di Stefano Lucarelli in Fortezza Vecchia

Provera Inter, la dichiarazione d’amore dell’ex consigliere: «Sono diventato interista grazie a mia madre. Seguivamo le partite alla radio…»

Vuoi essere protagonista in "Per un'ora d'amore" con la dedica alla tua dolce metà? È semplicissimo! ? vai su www.radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle canzoni di questa sera quella che più ti piace o, altrimenti, indica una tua preferita! manda - facebook.com Vai su Facebook

Bella giornata, piena di amore per Milano, oltre che di affetto per la storia del Leoncavallo #giùlemanidallacittà #leoncavallo #radiopopolare - X Vai su X

Amore all’italiana, Rete 4/ Trama e cast del film di Steno con comici eccezionali, in onda oggi 9 agosto 2025 - Amore all'italiana, detto anche I superdiabolici, è un divertentissimo film di Steno con mostri sacri della risata come Walter Chiari e Raimondo Vianello Amore all’italiana (I superdiabolici), un film ... Scrive ilsussidiario.net

Un amore all’improvviso, Rete 4/ Trama e cast del film fantastico con Eric Bana, in onda oggi 30 agosto 2025 - 30, verrà trasmesso il film fantastico e sentimentale Un amore all’improvviso. Secondo ilsussidiario.net