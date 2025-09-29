Un abito nero che sembra un cielo stellato | il look scelto dall' attrice per l' ultima sfilata curata da Re Giorgio

I l front row di una sfilata è un palcoscenico a sé, un luogo dove lo stile personale dialoga con la visione dello stilista. In questa arena di eleganza, poche figure riescono a imporsi con la stessa classe naturale di Valeria Golino. La sua presenza alla sfilata di Giorgio Armani, l’ultima disegnata dallo stilista, alla Milano Fashion Week, è stata una lezione di stile. L’attrice, icona del cinema e simbolo di una femminilità colta e mai scontata, ha interpretato l’essenza della maison con una scelta che parla il linguaggio della raffinatezza più pura, confermandosi musa assoluta del fascino italiano. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un abito nero che sembra un cielo stellato: il look scelto dall'attrice per l'ultima sfilata curata da Re Giorgio

