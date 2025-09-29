Nuovo intreccio di mercato tra bianconeri e rossoneri Momento magico per Allegri. Dopo il ko alla prima giornata con la Cremonese, il suo Milan si è assestato e ha cominciato a viaggiare a vele spiegate: un solo gol subito e quattro le vittorie nelle successive quattro partite, con l’ultima contro il Napoli che ha permesso a Modric (un genio anche a 40 anni) e compagni di salire in testa alla classifica del campionato. Last dance Juve: telefonata di Allegri e firma col Milan (LaPresse) – Calciomercato.it Forse lo Scudetto non è un obiettivo così impossibile per la squadra allenata dal tecnico livornese, protagonista anche sul mercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ultima stagione alla Juve: telefonata di Allegri e approdo al Milan