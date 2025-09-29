UIL Scuola Rua contro il sabato lavorativo | Disparità inaccettabile per il personale scolastico all’estero
La UIL Scuola Rua ha ribadito la propria ferma opposizione all'introduzione del sabato lavorativo per il personale scolastico in servizio all'estero, una proposta contenuta nella bozza contrattuale per il rinnovo del CCNL 2022-24. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: scuola - sabato
Scuola media, 39 genitori firmano la lettera: "Vogliamo la settimana corta, sabato libero per i nostri ragazzi"
Sabato al Palasport Estra prima amichevole per la Scuola Basket Arezzo
Scuola Basket Arezzo: amaranto al via: sabato la prima amichevole con la Mens Sana
Sabato scorso una giornata all’insegna dello sport alla Scuola Giovanni XXIII! I nostri giovani atleti si sono messi alla prova in tantissime discipline: basket, calcio, ginnastica ritmica e acrobatica, taekwondo, majorettes, karate e ballo, grazie alla preziosa coll - facebook.com Vai su Facebook
UIL Scuola contro il consenso preventivo per attività religiose: “Libertà di insegnamento a rischio” - UIL Scuola Rua ha espresso ferma contrarietà all'introduzione di nuove forme di autorizzazione preventiva da parte delle famiglie per le attività didattiche legate a temi religiosi durante l'audizione ... Si legge su orizzontescuola.it
Dieci milioni per insegnare ai prof quello che sanno già, la Uil Scuola Rua all’attacco della riforma della maturità: “Risparmio contro qualità didattica” - Dieci milioni di euro per formare i docenti su competenze che già possiedono, mentre i compensi degli esaminatori restano congelati dal 2007. Lo riporta orizzontescuola.it