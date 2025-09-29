UeD anticipazioni settimana | una dama viene smascherata Gemma perde la testa
Altra settimana di messe in onda di Uomini e Donne, le anticipazioni relative ai giorni che vanno dal 29 settembre al 3 ottobre rivelano che ci saranno momenti molto concitati soprattutto al Trono Over. Nello specifico, ci saranno delle discussioni molto accese tra alcune dame e cavalieri, mentre Gemma Galgani perderà la testa per uno spasimante, ma non solo. Anche al Trono Classico non mancheranno momenti degni di nota, specie per quanto riguarda il trono di Flavio Ubirti. Anticipazioni settimanali Uomini e Donne Trono Over: Gemma pazza di Mario, Guido spiazza Gloria. Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 29 settembre al 3 ottobre riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che Gemma Galgani uscirà con Antonio, ma dopo poco tempo ammetterà di non essersi trovata bene con lui, pertanto lo liquiderà. 🔗 Leggi su Tutto.tv
In questa notizia si parla di: anticipazioni - settimana
Anticipazioni forbidden fruit settimana 14-18 luglio 2025
Anticipazioni all neigbours per la prossima settimana con il ritorno confermato
Segreti di famiglia: anticipazioni e trame della settimana dal 21 al 25 luglio 2025
Le anticipazioni sui segni più fortunati dell'ultimo fine settimana del mese - facebook.com Vai su Facebook
#beautiful, le anticipazioni della settimana dal 22 al 27 settembre: ecco cosa succederà - X Vai su X
Anticipazioni Beautiful, settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2025/ Bill confessa a Liam di amare Poppy - Anticipazioni Beautiful, settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2025: Hope cede alla passione con Thomas, ma resta tormentata dai ricordi. ilsussidiario.net scrive
Uomini e donne, anticipazioni: Gemma in lacrime, Tina le porta i fazzolettini - Durante le riprese del 16 settembre, Gemma ha pianto ripensando alla rottura con Mario e Tina l'ha consolata a modo suo ... Come scrive it.blastingnews.com