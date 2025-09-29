Altra settimana di messe in onda di Uomini e Donne, le anticipazioni relative ai giorni che vanno dal 29 settembre al 3 ottobre rivelano che ci saranno momenti molto concitati soprattutto al Trono Over. Nello specifico, ci saranno delle discussioni molto accese tra alcune dame e cavalieri, mentre Gemma Galgani perderà la testa per uno spasimante, ma non solo. Anche al Trono Classico non mancheranno momenti degni di nota, specie per quanto riguarda il trono di Flavio Ubirti. Anticipazioni settimanali Uomini e Donne Trono Over: Gemma pazza di Mario, Guido spiazza Gloria. Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 29 settembre al 3 ottobre riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che Gemma Galgani uscirà con Antonio, ma dopo poco tempo ammetterà di non essersi trovata bene con lui, pertanto lo liquiderà. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - UeD anticipazioni settimana: una dama viene smascherata, Gemma “perde la testa”