Ue Urso | rivedere subito le regole Green Deal
Milano, 29 set. (askanews) - "Servono regole e risorse in Europa. Le regole cambiamo, rimuoviamo le follie del Green Deal che hanno stretto come un cappio al collo le imprese europee". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un punto stampa a margine del Consiglio Competitività. "Mario Draghi, nel giugno dello scorso anno - ha aggiunto Urso - quando presentò in anteprima il suo report al Parlamento europeo in questa sede, disse che sarebbero state necessari almeno 500 miliardi di euro l'anno, ogni anno, per i prossimi 10 anni per consentire alle nostre imprese di recuperare competitività persa rispetto agli altri attori globali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
