Ue Urso | rivedere subito le regole Green Deal

Quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 29 set. (askanews) - "Servono regole e risorse in Europa. Le regole cambiamo, rimuoviamo le follie del Green Deal che hanno stretto come un cappio al collo le imprese europee". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un punto stampa a margine del Consiglio Competitività. "Mario Draghi, nel giugno dello scorso anno - ha aggiunto Urso - quando presentò in anteprima il suo report al Parlamento europeo in questa sede, disse che sarebbero state necessari almeno 500 miliardi di euro l'anno, ogni anno, per i prossimi 10 anni per consentire alle nostre imprese di recuperare competitività persa rispetto agli altri attori globali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ue urso rivedere subito le regole green deal

© Quotidiano.net - Ue, Urso: rivedere subito le regole Green Deal

In questa notizia si parla di: urso - rivedere

Ue, Urso: rivedere subito le regole Green Deal - “Mario Draghi, nel giugno dello scorso anno – ha aggiunto Urso – quando presentò in anteprima il suo report al Parlamento europeo in questa sede, disse che sarebbero state necessari almeno 500 miliard ... Da askanews.it

ue urso rivedere subitoUrso rilancia: neutralità tecnologica e fondi Ue per l’auto - Al Dialogo strategico automotive, il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ribadisce le posizioni dell’Italia e trova nuovi alleati contro il 2035 ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ue Urso Rivedere Subito