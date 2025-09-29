Ue Urso | Bisogna rivedere subito le regole del Green Deal
BRUXELLES – “Servono regole e risorse in Europa. Le regole cambiamo, rimuoviamo le follie del Green Deal che hanno stretto come un cappio al collo le imprese europee”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un punto stampa a margine del Consiglio Competitività. “Mario Draghi, nel giugno dello scorso anno – ha aggiunto Urso – quando presentò in anteprima il suo report al Parlamento europeo in questa sede, disse che sarebbero state necessari almeno 500 miliardi di euro l’anno, ogni anno, per i prossimi 10 anni per consentire alle nostre imprese di recuperare competitività persa rispetto agli altri attori globali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
