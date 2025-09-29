Ucraina Vance | Trump sta valutando di fornire i missili Tomahawk a Kiev

Roma, 29 settembre 2025 - Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha confermato che l'amministrazione di Donald Trump sta valutando la possibilità di fornire missili Tomahawk all'Ucraina. Vance ha affermato a Fox che la fornitura di Tomahawk all'Ucraina è "una questione che spetta alla decisione finale del presidente" degli Usa. "Il presidente farà ciò che è nel migliore interesse degli Stati Uniti d'America. Questa è la forza trainante delle sue decisioni in materia di politica estera e di difesa", ha aggiunto.  Per il presidente americano Donald Trump ''non ci sono santuari'' e le forze armate ucraine possono condurre attacchi in Russia ''in profondità'', come dichiarato dall’inviato speciale degli Stati Uniti in Ucraina Keith Kellogg. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

