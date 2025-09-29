Ucraina Usa | Kiev può attaccare Russia in profondità non esistono santuari
(Adnkronos) – Per il presidente americano Donald Trump ''non ci sono santuari'' e le forze armate ucraine possono condurre attacchi in Russia ''in profondità''. Lo ha dichiarato l'inviato speciale degli Stati Uniti in Ucraina Keith Kellogg in un'intervista a Fox News. ''Bisogna usare la capacità di colpire in profondità, non esistono santuari", ha detto Kellogg . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
