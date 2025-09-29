Ucraina Trump autorizza Kiev all’utilizzo di missili a lungo raggio | Mosca si blinda

Il Cremlino ha voluto lanciare un messaggio a Kiev: "Anche se questi missili venissero utilizzati, non esiste una panacea che possa cambiare la situazione in prima linea per il regime di Kiev. Non esiste un'arma magica, né Tomahawk, né missili che possano cambiare le dinamiche". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Trump autorizza Kiev all’utilizzo di missili a lungo raggio: Mosca si blinda

In questa notizia si parla di: ucraina - trump

Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania

Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”

Acquistare armi dagli USA per donarle all’Ucraina: dubbi e rifiuti dei Paesi europei e degli stessi americani sostenitori di Trump

Trump autorizza l'Ucraina ad attacchi a lungo raggio contro la Russia: Mosca avverte, rischio escalation #trump - X Vai su X

Trump a Erdogan: "Basta petrolio dalla Russia mentre devasta l'Ucraina". Le parole del Tycoon al presidente della Turchia durante il loro incontro. #unionesarda #donaldtrump #petroliorusso #notiziemondo - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina, Trump ha autorizzato Kiev a «lanciare attacchi a lungo raggio contro la Russia» - Due persone, una delle quali un bambino, sono state uccise in un attacco con drone avvenuto durante la notte nella regione di Mosca. Si legge su ilmessaggero.it

Ucraina, Vance: Trump sta valutando di fornire i missili Tomahawk a Kiev - Vance ha confermato che l'amministrazione di Donald Trump sta valutando la possibilità di fornire missili Tomahawk all'Ucraina. msn.com scrive